Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr.2

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr zu einem Brandgeschehen in unmittelbarer Nähe eines Mehrfamilienhauses in Weinheim. Bereits bei der Anfahrt des ersten Funkstreifenwagens konnte durch die eingesetzten Beamten eine leichte Rauchentwicklung im Bereich der Ludwigstraße/Bergstraße festgestellt werden. Durch zwei Anwohner wurden bereits vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim erste Löschversuche des neben dem Gebäude in Brand geratenen Unrats unternommen. Durch die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen schließlich schnell unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden. Entgegen erster Meldungen handelte es sich nicht um einen Kellerbrand. Die Brandursache ist noch unbekannt. Neben zwei vollständig zerstörten und einer beschädigten Mülltonne wurde weiter ein Rollladen des angrenzenden Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes kam es kurzfristig zu Verkehrssperrungen, jedoch ohne größere Behinderungen. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Polizeirevier Weinheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell