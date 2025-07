Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Fulda. Im Bereich Marienstraße / Elisabethenstraße trieben am Samstag (05.07.) Unbekannte ihr Unwesen. Unter anderem wurden mehrere Pkw angegangen, ein Fahrrad gestohlen und versucht in ein Haus einzudringen.

Gegen 3 Uhr brachen Langfinger in eine Garage in der Marienstraße ein und schlugen die Scheibe eines Pkw des Herstellers "MG" ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Auch ein schwarzer Peugeot, der vor einem Wohnhaus stand, war Ziel Unbekannter. Die Täter schlugen die Scheibe ein und stahlen aus dem Inneren Bargeld. Ebenfalls in der Marienstraße wurde aus einem Schuppen ein Fahrrad des Herstellers Raymon entwendet.

Auf der Rückseite eines Einfamilienhauses versuchte ein unbekannter Mann am Samstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, durch Hochschieben mehrerer Rollläden an die dortigen Verandatüren zu gelangen. Als ein Bewohner darauf aufmerksam wurde und sich bemerkbar machte, ergriff dieser die Flucht. Er kann folgendermaßen beschreiben werden: männlich, kurze helle Hose, schwarzes T-Shirt.

Auch in der Elisabethenstraße drangen Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmittag in eine Garage ein und öffneten eine Mercedes C-Klasse. Die Täter verließen ohne Diebesgut den Tatort.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist unbekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Großenlüder. In einer Sportsbar in der St.Georg-Straße kam es in der Nacht zu Sonntag (06.07.), gegen 2.55 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 40-Jähriger bei einem Streit mit zwei unbekannten Personen mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und dabei verletzt. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fulda. In der Rangstraße kam es in der Nacht zu Sonntag (06.07.), gegen 3.40 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach aktuell vorliegenden Informationen ereignete sich dort gegen 3.40 Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde eine Person ins Gesicht geschlagen und verletzt. Zwei weitere wurden durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Die zwei Täter, die im Anschluss durch ein Parkhaus flüchteten, können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, schwarz gekleidet, eine Person hatte eine kräftige Statur. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fulda. In der Ethilstraße im Stadtteil Edelzell stahlen Unbekannte am Sonntag (06.07.), zwischen 2 Uhr und 15.45 Uhr, beide amtliche Kennzeichen FD-Y 69 von einem Ford Transit. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

