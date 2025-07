Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz der Polizei zum Heimat- und Strandfest in Rotenburg - Rasenmäher entwendet - Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen - Motorrad entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bilanz der Polizei zum Heimat- und Strandfest in Rotenburg

Rotenburg. Das Heimat- und Strandfest in Rotenburg an der Fulda ist beendet. Das Polizeipräsidium Osthessen zieht eine positive Bilanz: Tausende Menschen kamen in den vergangenen Tagen in der Rotenburger Innenstadt zusammen und feierten weitestgehend friedlich.

Die Polizistinnen und Polizisten waren während der gesamten Veranstaltung präsent und standen als Ansprechpartner für polizeiliche Themen sowie bei Fragen zur Verfügung. "Die Besucher des Heimat- und Strandfestes feierten friedlich und ausgelassen den Beginn der Sommerferien", blickt Erste Polizeihauptkommissarin Esther Jaekel, Leiterin der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, auf die vergangenen Tage zurück und lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt Rotenburg und allen beteiligten Institutionen. Unterstützung erhielten die osthessischen Beamtinnen und Beamten von Einsatzkräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz.

Die Bilanz des Polizeipräsidiums Osthessen fällt für das Heimat- und Strandfest - ausgenommen von zwei Sachverhalten - positiv aus: Am frühen Samstagmorgen (05.07.) kam es auf dem Festplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zudem hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag (06.07.). Die Ermittlungen dauern an. Darüber hinaus kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, die polizeilich bekannt geworden sind.

Rasenmäher entwendet

Alheim. Die Gartenhütte eines Tennisvereins in der Borngasse in Heinebach wurde zwischen Dienstag (01.07.) und Freitag (04.07.) durch Unbekannte aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Rasenmäher der Marke Stiga (Typ Combi 753) im Wert von etwa 740 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

Heringen. Zwischen Sonntagmorgen (06.07.) und Montagmorgen (07.07.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude mit Lagerhalle im Riedweg. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro. Mit dem Diebesgut flüchteten sie und ließen einen Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Motorrad entwendet

Kirchheim. Aus einer Hofeinfahrt in der Straße "Sauerbach" in Gershausen entwendeten Langfinger am Montag (07.07.), zwischen 4.30 Uhr und 15 Uhr, ein Motorrad des Herstellers Skytea (Modell Han Jing Song,Typ 05) im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

