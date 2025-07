Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer auf Polizeidienststelle

Messer-Bedrohung in Kleingartenanlage

Einbrüche angezeigt

Iserlohn (ots)

Ein 38-jähriger Mann betrat gestern Vormittag die Polizeidienststelle an der Friedrichstraße, schrie aggressiv herum, trat gegen Türen, beleidigte die Beamten und leistete bei seiner anschließenden Ingewahrsamnahme Widerstand. Gegen 9.30 Uhr hatte er an der Gegensprechanlage geläutet. Auf die Frage, wie man ihm helfen könne wurde er unmittelbar aggressiv, schrie herum, trat mehrfach gegen die Sicherheitstüren, beleidigte einen Polizisten und bedrohte ihn mit dem Tod. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Mehrere Polizisten überwältigten den Mann daraufhin und brachten ihn in eine Gewahrsamzelle. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. (dill)

Mit einem Messer in der Hand soll ein Iserlohner am Samstagabend Personen in der Kleingartenanlage im Lau bedroht haben. Polizeibeamte rückten an, konnten den psychisch auffälligen Mann überreden, das Messer fallen zu lassen und nahmen ihn mit zur Wache. Ein Arzt und Mitarbeiter des Ordnungsamtes wiesen ihn zwangsweise in eine psychiatrische Klinik ein. Gegen den 65-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt. (dill)

Ein unbekannter Täter versuchte gestern, um 16 Uhr, in eine Wohnung an der Bremsheide einzubrechen. Anwohner hörten verdächtige Geräusche vor der Tür. Als sie nachschauten, sahen sie, wie sich ein Jugendlicher daran zu schaffen machte. Er flüchtete daraufhin aus dem Haus, wo er auf drei bis vier weitere Jugendliche traf. Gemeinsam flüchtete die Gruppe hinter das Haus. Der Täter war männlich, etwa 155 cm groß, von normaler Statur, trug eine dunkle Hose sowie eine schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. (dill)

In der zurückliegenden Nacht verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zum Warenlager eines Supermarktes an der Osemundstraße. Hieraus entwendete er offenbar Zigarettenstangen. Um 1.19 Uhr löste der Alarm des Marktes aus. Polizeibeamte umstellten das Gebäude und durchsuchten es mit Unterstützung eines Diensthundes. Der Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Nun wird wegen Einbruchdiebstahls ermittelt. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

