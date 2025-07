POL-MK: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Altena (ots) - Ein bisher unbekannter Täter spuckte gestern Vormittag einer Autofahrerin erst mehrfach auf die Motorhaube und schlug anschließend ihrem Beifahrer ins Gesicht. Der Unbekannte wollte um 10.45 Uhr verbotswidrig von der Rahmedestraße in die Mühlenbach einbiegen. Ihm kam eine Altenaerin (21) in ihrem Auto entgegen. Sie bestand auf ihr Vorfahrtsrecht und versuchte regulär in die Rahmedestraße einzufahren. ...

