Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Lagerhalle ++ Seevetal/Meckelfeld - Werkzeuge gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen dem 04. und 6. Januar 2025 sind Diebe in der Fritz-Reuter-Straße in zwei Lagerhallen einer Spedition eingebrochen und haben sie nach möglichem Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter mehrere Kartons mit Winterjacken.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Werkzeuge gestohlen

Am Sonntagabend, 5.1.2025, in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr haben Diebe auf einem Firmenparkplatz an der Straße Storchenweg vier Kleintransporter aufgebrochen und daraus verschiedene Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

