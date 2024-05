POL-NOM: Person bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Vahle, Steinbergstraße, Mittwoch, der 15.05.2024, 07:30 Uhr. Zu einem Unfall kam es am Mittwochmorgen, als ein 6- jähriges Kind aus einem Uslarer Ortsteil aus einer Grundstückseinfahrt in der Steinbergstraße auf die Fahrbahn lief. Dabei lief er unmittelbar in die Fahrzeugseite des PKW einer 56- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil und wurde vom Spiegel erfasst. Der 6- jährige verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden am PKW beläuft sich ...

