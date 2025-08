Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.000 Euro entstand am Samstag (02.08.2025) bei einem Verkehrsunfall in Ludwigsburg.

Eine 60 Jahre alte Honda-Lenkerin fuhr gegen 10.00 Uhr die August-Bebel-Straße in Richtung Kurfürstenstraße entlang. Eine 19 Jahre alte Seat-Lenkerin war zur selben Zeit in der Kurfürstenstraße in Richtung Talallee auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger unterwegs. Beide Pkw-Lenkerinnen gingen mutmaßlich davon aus, Grün zu haben, sodass sie im Einmündungsbereich miteinander kollidierten.

Sowohl der Honda als auch der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell