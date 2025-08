POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.000 Euro entstand am Samstag (02.08.2025) bei einem Verkehrsunfall in Ludwigsburg. Eine 60 Jahre alte Honda-Lenkerin fuhr gegen 10.00 Uhr die August-Bebel-Straße in Richtung Kurfürstenstraße entlang. Eine 19 Jahre alte Seat-Lenkerin war zur selben Zeit in der Kurfürstenstraße in Richtung Talallee auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger unterwegs. ...

