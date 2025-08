Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zur Fahrzeugbrand gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (02.08.2025) 10:00 Uhr und Montag (04.08.2025) kam es auf einem Parkplatz am Bahnhof Vaihingen an der Enz zu einem Brand im Innenraum eines geparkten Opel. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entstand auf der Rückbank des mutmaßlich unverschlossenen Opels aus noch unbekannter Ursache ein Schmorbrand, welcher den kompletten Innenraum verrußte und beschädigte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

