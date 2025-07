Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mann rastet in Schnellrestaurant aus und leistet Widerstand - Gewahrsamnahme

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 39-Jähriger im Hauptbahnhof Oldenburg durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Der Mann war zuvor in einem Schnellrestaurant ausgerastet.

Gegen 1:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei zu einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Oldenburg gerufen. Ein 39-jähriger Mann soll hier laut Zeugenaussagen zuvor zwei Frauen verbal belästigt haben. Als eine Mitarbeiterin des Restaurants ihn hieraufhin der Örtlichkeit verweisen wollte, soll er ihr zweimal ins Gesicht gespuckt haben. Einen weiteren einschreitenden Restaurantbesucher soll er in einer darauffolgenden Auseinandersetzung mit einem Schlag ins Gesicht verletzt haben.

Die eintreffenden Bundespolizisten konnten den aggressiven Marokkaner überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Hierbei leistete er Widerstand gegen seine Gewahrsamnahme. Da er auch drohte die eingesetzten Beamten anzuspucken, wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Hierbei beleidigte er die Polizisten fortlaufend.

Da der augenscheinlich unter Einfluss von Rauschmitteln befindliche 39-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutprobenentnahme durch die Staatsanwaltschaft angeordnet und der Mann verbrachte die Zeit bis zum Morgen zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell