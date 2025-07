Polizeipräsidium Ulm

Am Wochenende stellte die Polizei in Schelklingen und Göppingen zahlreiche Verstöße fest.

Am Freitag führte der Verkehrsdienst Mühlhausen mit fachkundigen Polizeibeamten von 15 Uhr bis 18 Uhr Motorradkontrollen in Göppingen-Hohenstaufen und von 18 bis 21 Uhr am Ortsausgang in Gammelshausen durch. Es wurden über 100 Kradlenker sowie zwei PKW, welche der Tuningszene zuzuordnen sind, kontrolliert. Gegen einen Motorradfahrer wurde eine Anzeige wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis gefertigt. An elf weiteren Motorrädern wurden kleinere Verstöße und Mängel festgestellt und geahndet.

Am Samstag wurde von 14 Uhr bis 20 Uhr eine Verkehrskontrolle an der K7409 außerhalb von Schelklingen-Hütten durchgeführt. Insgesamt nahmen die Polizeibeamte hier rund 70 Motorräder genauer unter die Lupe. An 14 Motorrädern wurden kleinere Verstöße und Mängel festgestellt und geahndet.

Zum Großteil handelt es sich bei den Anzeigen um mangelhafte Bereifung. Die meisten kontrollierten Motorradfahrer, teils sogar diejenigen, die verwarnt oder angezeigt werden mussten, begrüßten die Kontrollen der Polizei. Die wird die Kontrollen auch weiterführen.

Hinweis der Polizei:

Achten Sie immer darauf, dass Ihre Motorradreifen ausreichend Profil haben! Ein ausreichendes Reifenprofil sorgt nicht nur für bessere Haftung auf der Straße, sondern auch für eine bessere Kontrolle über Ihr Fahrzeug - insbesondere bei Nässe, auf unebenem Untergrund oder bei abrupten Bremsmanövern. Ein abgefahrener Reifen verlängert den Bremsweg und erhöht das Risiko, ins Rutschen zu geraten. Für Ihre eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer ist es entscheidend, regelmäßig den Zustand Ihrer Reifen zu überprüfen und rechtzeitig auszutauschen.

