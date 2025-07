Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag fuhr ein Betrunkener ohne Versicherungsschutz und verursachte einen Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in der Ledergasse. Der 31-jährige fuhr mit seinem Ford in der Ledergasse entgegen der Fahrtrichtung. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Holzfassade einer Hauswand. Unbeirrt vom Unfall fuhr er weiter. Während der Unfallaufnahme kehrte der Unfallverursacher zur Unfallstelle zurück. Durch die eingesetzten Beamten konnte festgestellt werden, dass der 31-Jährige nach Alkohol roch. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Die Beamten nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Diese soll Aufschluss darüber geben, ob und wie viel der Fahrer zum Unfallzeitpunkt intus hatte. Das Polizeirevier Uhingen schätzt den Schaden an der Holzfassade auf 500 Euro. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1000 Euro. Da der Ford keinen Versicherungsschutz mehr besaß, muss der Fahrer nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

