POL-KN: (Rottweil, Lkr. RW) Unbekannte entwenden Verkehrszeichen (10.08.2025)

Hüfingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr ist es auf einem Festzeltgelände in Sumpfohren zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 24-jähriger Gast wurde durch ein geworfenes Glas am Kopf verletzt. Der 16-jährige Täter konnte vor Ort ermittelt und dem Vater übergeben werden. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher ...

mehr