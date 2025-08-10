POL-KN: (Rottweil, Lkr. RW) Unbekannte entwenden Verkehrszeichen (10.08.2025)
Rottweil (ots)
Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr randalierten mehrere junge Männer in der Rottweiler Heerstraße indem sie Verkehrszeichen und Warnbaken umwarfen, diese auf die Straße legten und teilweise entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Tankstelle.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770 entgegen.
