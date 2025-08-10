PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkr. SBK) Unbekannter beschädigt Hyundai - Polizei sucht Zeugen (04./08.08.2025)

St. Georgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem in der Schramberger Straße abgestellten Hyundai. Im Zeitraum zwischen Montag bis Donnerstag machte sich ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand an dem PKW zu schaffen und kratzte ein kleines Herz in die Motorhaube ein. Weitere Kratzer befanden sich am vorderen linken Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 949500 entgegen.

