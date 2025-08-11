PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: POL-Einsatz: Gekentertes Sportboot im Seerhein Konstanz - Zeugenaufruf

Konstanz (ots)

Am Samstag, dem 09.08.2025, um 15:45 Uhr kam es auf dem Seerhein in Konstanz zu der Kenterung eines Motorbootes. Das Boot war mit sechs Personen besetzt, welche alle durch Rettungskräfte unversehrt aus dem Wasser geborgen werden konnten. Am Motorboot entstand ein geschätzter Schaden von etwa 35.000 Euro. Die Ursache der Kenterung ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, weshalb die Wasserschutzpolizei nach Zeugen sucht, die den Vorfall beobachtet oder gar Videoaufnahmen angefertigt haben.

Insbesondere werden Personen gesucht, die sich in der Nähe der Fahrradbrücke im dortigen Bereich aufgehalten haben oder den Unfall aus nächster Nähe beobachtet haben.

Darüber hinaus werden Gegenstände aus dem persönlichen Besitz der Bootseigner vermisst. Es ist möglich, dass diese Gegenstände während des Unfalls ins Wasser gefallen sind und durch Wassersportler, die in der Nähe des Unfallortes unterwegs waren, aufgefunden und aus dem Wasser geborgen wurden.

Zeugen des Unfalls oder Personen die Informationen zu den vermissten Gegenständen haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07531/59020 an die Wasserschutzpolizeistation in Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161/616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6093810
OTS: Polizeipräsidium Einsatz

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:56

    POL-KN: (Schramberg, Lkr. RW) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (09.08.2025)

    Schramberg (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag gegen 16.00 Uhr auf der K5530 zwischen Reichenbach und Langenschiltach gekommen. Ein 58-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger befuhr einen Feldweg und bog nach links in die K5530 in Richtung Langenschiltach ab. Hierbei übersah er zwei vorfahrtsberechtigte, ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:25

    POL-KN: (Rottweil, Lkr. RW) Unbekannte entwenden Verkehrszeichen (10.08.2025)

    Rottweil (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr randalierten mehrere junge Männer in der Rottweiler Heerstraße indem sie Verkehrszeichen und Warnbaken umwarfen, diese auf die Straße legten und teilweise entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Tankstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren