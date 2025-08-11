Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: POL-Einsatz: Gekentertes Sportboot im Seerhein Konstanz - Zeugenaufruf

Konstanz (ots)

Am Samstag, dem 09.08.2025, um 15:45 Uhr kam es auf dem Seerhein in Konstanz zu der Kenterung eines Motorbootes. Das Boot war mit sechs Personen besetzt, welche alle durch Rettungskräfte unversehrt aus dem Wasser geborgen werden konnten. Am Motorboot entstand ein geschätzter Schaden von etwa 35.000 Euro. Die Ursache der Kenterung ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, weshalb die Wasserschutzpolizei nach Zeugen sucht, die den Vorfall beobachtet oder gar Videoaufnahmen angefertigt haben.

Insbesondere werden Personen gesucht, die sich in der Nähe der Fahrradbrücke im dortigen Bereich aufgehalten haben oder den Unfall aus nächster Nähe beobachtet haben.

Darüber hinaus werden Gegenstände aus dem persönlichen Besitz der Bootseigner vermisst. Es ist möglich, dass diese Gegenstände während des Unfalls ins Wasser gefallen sind und durch Wassersportler, die in der Nähe des Unfallortes unterwegs waren, aufgefunden und aus dem Wasser geborgen wurden.

Zeugen des Unfalls oder Personen die Informationen zu den vermissten Gegenständen haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07531/59020 an die Wasserschutzpolizeistation in Konstanz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell