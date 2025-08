Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Hildesheim (ots)

(wie) Durch Beamte des PK Elze wurde am Samstag, den 02.08.2025, gegen 11:15 Uhr, ein E-Scooter in der Calenberger Straße in 31008 Elze, in der Ortschaft Wülfingen kontrolliert. An dem E-Scooter war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt.

Am Nachmittag des 03.08.2025, gegen 15:35 Uhr, erfolgte in der Hauptstraße in 31008 Elze eine weitere Kontrolle eines E-Scooters. Auch hier war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht und ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihr untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell