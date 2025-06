Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Köln: Diebstahl an Bord eines Fahrgastschiffes

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Der Hotelmanager eines Fahrgastkabinenschiffs meldete sich am Sonntagmittag (1. Juni, 12:10 Uhr) bei der Kölner Wasserschutzpolizei wegen eines Diebstahls an Bord. Aus seinem mit einem Code geschützten Safe war eine vierstellige Bargeldsumme entwendet worden. In dem versteckten Safe befand sich zu dem Zeitpunkt unter anderem die Bordkasse.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun wegen eines Falls des besonders schweren Diebstahls, der Schiffsmanager hat Anzeige erstattet. Bisher liegen weder zum genauen Tatzeitpunkt noch zu einem oder mehreren möglichen Tätern Hinweise vor.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell