POL-DU: Folgemeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Festnahme nach Auseinandersetzung mit Messer

Der tatverdächtige 28-Jährige, der am Sonntagabend (1. Juni, 20:00 Uhr) in der Wanheimer Straße mit einem Messer drei Menschen teils schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Dienstag (3. Juni) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen.

