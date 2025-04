POL-HAM: Blauer VW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Horster Straße war am Montag, 28. April, zwischen 20.20 Uhr und 21.20 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür gelangten der oder die Einbrecher in die Wohnung, dursuchten sie und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut. Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm ...

