POL-DU: Mittelmeiderich: Unbekannte Jugendliche schmeißen Eier von Brücke - Zeugensuche

Duisburg (ots) - In der Wanheimer Straße ist es am Sonntagabend (1. Juni, 20:00 Uhr) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der drei Menschen durch ein Messer teils schwer verletzt worden sind. Der Tatverdächtige (28) soll zunächst mit einem 63-jährigen Mann in einem Café in einen Streit ...

mehr