Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall - Auffahrunfall - Zusammenstoß

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alleinunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (08.08.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines BMW X1 die B62 aus Richtung Friedewald kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen der Abfahrt Petersberg/Obersberg und der Abfahrt Hohe Luft kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er die beiden Fahrstreifen der entgegenkommenden Fahrtrichtung und stieß anschließend gegen einen Erdhügel. Hierdurch kam der Pkw ins Schleudern und drehte sich. Schließlich kam er im Gebüsch entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 16.000 Euro.

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Donnerstag (08.08.), gegen 12:50 Uhr, befuhren eine 38-jährige Fahrerin eines Mercedes und ein 20-jähriger Fahrer eines Aprilia RS 457 die B27 in Friedlos aus Richtung Mecklar kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei musste die Frau nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Zusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (08.08.), gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Corsa den Schwarzdornweg in Fahrtrichtung Kiefernallee. Zeitgleich befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines BMW Cooper eine Stichstraße in Richtung der Hauptstraße des Schwarzdornwegs. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte die Frau dabei im Einmündungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Corsa-Fahrer. Durch den Aufprall wurde der Opel zudem seitlich in zwei dort parkende Pkw geschoben. Die Frau sowie der Mann erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von etwa 28.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell