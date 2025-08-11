Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, K6164, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6164 zwischen Steißlingen und Singen - Motorradfahrer schwer verletzt (08.08.2025)

Steißlingen, K6164 (ots)

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Freitagabend auf der Kreisstraße 6164 zwischen Singen und Steißlingen schwere Verletzungen erlitten. Der 25-Jährige bog mit einer KTM von Steißlingen kommend nach links auf die Hardstraße ab und übersah dabei einen aus Richtung Singen entgegenkommenden BMW eines 57-Jährigen. Das Auto erfasste den Biker frontal. Ein Rettungswagen brachte den dabei schwer verletzten 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

