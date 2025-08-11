POL-KN: (Steißlingen, K6164, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6164 zwischen Steißlingen und Singen - Motorradfahrer schwer verletzt (08.08.2025)
Steißlingen, K6164 (ots)
Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Freitagabend auf der Kreisstraße 6164 zwischen Singen und Steißlingen schwere Verletzungen erlitten. Der 25-Jährige bog mit einer KTM von Steißlingen kommend nach links auf die Hardstraße ab und übersah dabei einen aus Richtung Singen entgegenkommenden BMW eines 57-Jährigen. Das Auto erfasste den Biker frontal. Ein Rettungswagen brachte den dabei schwer verletzten 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell