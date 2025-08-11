Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zerkratzt braun/weißen Audi A1 in der Brandenburger Straße (08.08.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der in der Nacht auf Freitag einen auf einem Parkplatz der Brandenburger Straße 36 abgestellten braun/weißen Audi A1 ringsherum zerkratzt hat.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell