Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall an der Einmündung der Westtangente auf die B33 schwer verletzt (08.08.2025)

Reichenau, B33 (ots)

Bereits am Freitagmittag hat sich im Bereich der Einmündung der Landesstraße 221/Westtangente auf die Bundesstraße 33 ein schwerer Unfall ereignet. Eine 20-Jährige fuhr mit einem Mercedes von der Westtangente kommend auf den Einfädelungsstreifen zur B33 in Richtung Singen. Beim Fahrstreifenwechsel übersah sie einen von Konstanz kommenden 69-Jährigen, der mit einem Motorrad auf der rechten Spur der B33 in Richtung Singen unterwegs war. Der Mercedes touchierte den Biker, der einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Der 69-Jährige kam daraufhin zu Fall und schlitterte unter seiner BMW mehrere Meter über die Straße, ehe er schwer verletzt liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Auto der 20-Jährigen entstand geringer, am Motorrad indes erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell