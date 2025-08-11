POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Einbruch in Strandbad (09.08.2025)
Gailingen am Hochrhein (ots)
Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Samstag in ein Gebäude im Strandweg eingebrochen. Gegen 3 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Strandbads, entwendete dort - soweit bislang bekannt - jedoch nichts.
Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Einbrechers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.
