Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Einbruch in Strandbad (09.08.2025)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Samstag in ein Gebäude im Strandweg eingebrochen. Gegen 3 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Strandbads, entwendete dort - soweit bislang bekannt - jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Einbrechers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell