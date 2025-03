POL-FR: Schopfheim: Mehrere unbekannte Männer schlagen auf unbekannten Geschädigten ein - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 23.03.2025, gegen 20.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Nollinger Straße gerufen. Im Keller würde eine Waschmaschine brennen. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand von zwei Hausbewohnern fast schon gelöscht. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch und verbrachte die Waschmaschine in den ...

