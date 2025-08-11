Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer mit über zwei Promille unterwegs (09.08.2025)

Reichenau (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Samstagabend mit über zwei Promille vom Strandbad nach Hause gefahren. Gegen 20.45 Uhr teilte eine Zeugin einen Rollerfahrer mit, der einen erheblich betrunkenen Eindruck gemacht und soeben mit seinem Zweirad vom Strandbad weggefahren sei. Die Beamten trafen den augenscheinlich betrunkenen 48-Jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift an. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2,3 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin neben zwei Blutproben auch seinen Führerschein abgeben.

Er muss sich in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell