Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Zwei Personen festgenommen

Selfkant-Wehr (ots)

Am 21. Juli (Montag) drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Landstraße ein. Dies bemerkten die Bewohner, woraufhin die Täter flüchteten. Eine Person konnte beschrieben werde als männlich, etwa 180 Zentimeter groß, mit athletischer Figur. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine Kopfbedeckung. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht fest. In der Nähe des Tatortes konnten unmittelbar nach der Tat zwei Personen auf einem Kraftrad festgestellt werden. Diese wurden nach kurzer Verfolgungsfahrt festgenommen. Ob es sich um die gesuchten Einbrecher handelt, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

