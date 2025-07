POL-HS: Brand eines Pkw

Heinsberg (ots) - Straftaten Wegberg / Harbeck - Einbruch in Einfamilienhaus Unbekannte Personen drangen im Zeitraum von Donnerstag, den 17.07.2025, 15.00 Uhr bis Samstag, den 19.07.2025, 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Ryther Weg in Wegberg-Harbeck ein. Das Wohnhaus wurde durch die Täter durchsucht und persönliche Gegenstände wurden entwendet. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen. Die Polizei sucht ...

mehr