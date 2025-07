Erkelenz (ots) - Zwischen Dienstag (15. Juli) und Donnerstag (17. Juli) wurden in Erkelenz zwei Fahrzeuge aufgebrochen. An der Straße Schulring bohrten unbekannte Täter ein Loch in die Schiebetür eines parkenden Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Durch das Einschlagen der Heckscheibe drangen Unbekannte in ein Fahrzeug ein, welches an der Gewerbestraße Süd stand. Aus diesem stahlen sie Süßigkeiten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

