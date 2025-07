Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch

Selfkant-Großwehrhagen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 17. Juli, gegen 13.55 Uhr, unbefugt Zutritt zu Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Kreisstraße. Zeugen bemerkten einen Pkw Renault mit niederländischen Kennzeichen, der sich nach der Tat entfernte. Der Fahrzeugführer trug eine weiße Kappe. Der zweite Täter war ungefähr 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte leicht gebräunte Haut, einen Dreitagebart und trug ein auffälliges Tattoo im Gesicht. Was die Männer entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell