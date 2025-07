Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Als Mitarbeiterin eines medizinischen Dienstes ausgegeben

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Eine 83-jährige Hückelhovenerin ließ am Mittwoch, 16. Juli, zwischen 12.10 Uhr und 12.18 Uhr, eine Unbekannte in ihr Haus an der Steinstraße. Diese gab sich als Mitarbeiterin des medizinischen Dienstes aus. Nach einem Anruf verließ die Unbekannte eilig das Haus. Anschließend bemerkte die 83-Jährige, dass ihre Schränke im Schlafzimmer durchwühlt wurden und Schmuck sowie eine Münzsammlung gestohlen worden war. Die bislang unbekannte Frau war 170 bis 175 Zentimeter groß und zwischen 45 und 55 Jahre alt. Sie hatte eine dunklere Hautfarbe und kurze gekräuselte schwarze Haare. Ihre Statur war korpulent. Sie trug ein weißes T-Shirt und weiße Einweghandschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Frau machen können oder etwas beobachtet haben, das mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnte. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

