Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Mit Wechseltrick Beute gemacht + 24 Anzeigen nach Farbschmierereien +

Friedberg (ots)

Butzbach: Mit Wechseltrick Beute gemacht

In einer Drogerie in der Weiseler Straße gab ein Unbekannter am Mittwochnachmittag (25.06.2025) gegen 16:30 Uhr vor, an der Kasse Geld wechseln zu wollen. Hierbei verwickelte er die Kassiererin in ein Gespräch und schaffte es dadurch unbemerkt zwei 50 EUR-Scheine zu stehlen. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit normaler Statur und dunklerem Teint beschrieben. Er hatte längere schwarze Haare, die nach hinten gegelt waren, einen Bart und eine tiefe Stimme. Bekleidet war er mit einer cremefarbenen Leinenhose und einem cremefarbenen Kurzarmhemd. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem ist am Mittwochnachmittag in der Drogerie oder der Butzbacher Innenstadt eine solche Person aufgefallen? Wer kann Hinweise auf einen Mann geben, auf den diese Beschreibung zutrifft? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Karben: 24 Anzeigen nach Farbschmierereien

Unter anderem Verkehrsschilder, Mauern, Stromkästen und Häuserfassaden besprühte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag (13.06.2025) und Samstag (14.06.2025) in Karben. Vorwiegend im Bereich der Homburger Straße und der Rendeler Straße beschmierte der Täter Flächen, zu denen auch eine Baustellentoilette, eine Bushaltestelle und Werbeplakate zählen, mit Buchstabenkürzeln. Häufig ist dabei das Wort "LURK" zu erkennen. Bereits eine Woche zuvor kam es zu ähnlichen Farbschmierereien im Bereich Bahnhofstraße, Frankfurter Straße und Vogelsbergstraße. Die Bad Vilbeler Polizei fragt daher: Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Wer hat den oder die Täter beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell