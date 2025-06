POL-WE: Rockenberg: Golf entwendet

Friedberg (ots) - Bad Vilbel - Rollerdiebe am Werk Durch Geräusche wurde eine Zeugin auf zwei mutmaßliche Rollerdiebe aufmerksam. Diese hatten sich in der vergangenen Nacht (24.06.2025), gegen 00:20 Uhr, an einem Piaggio Roller in der Carl-Schutz-Straße zu schaffen gemacht. Sie hatten bereits das Zündschloss der roten Vespa ausgebaut, offenbar um den Roller zu entriegeln. Als die Diebe die Zeugin bemerkten flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Sportplatz. Wem ...

