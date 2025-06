Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Innenminister und Polizei ziehen positive Bilanz der Sicherheit auf dem Hessentag

Dank an Einsatzkräfte

Friedberg (ots)

Roman Poseck: "Unsere Blaulichtfamilie hat mit Augenmaß und Sorgfalt für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auf dem Hessentag gesorgt."

Wiesbaden/Bad Vilbel. Der 62. Hessentag fand in diesem Jahr vom 13.6. bis 22.6. in Bad Vilbel statt. Auch auf diesem Hessentag hatte der Veranstalter gemeinsam mit der Polizei ein Sicherheitskonzept erstellt.

Nach 10 Tagen Hessentag zieht Innenminister Roman Poseck eine positive Bilanz: "Die Bürgerinnen und Bürger haben 10 Tage lang fröhlich und friedlich auf dem Hessentag gefeiert. Ich danke den Besucherinnen und Besuchern für ihr vernünftiges und umsichtiges Handeln. Daneben danke ich der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten. Sie haben mit Augenmaß und Sorgfalt für die Sicherheit gesorgt. Eines der größten Volksfeste Deutschlands ist gestern Abend ohne größere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Das dem Hessentag zugrunde liegende Sicherheitskonzept ist damit erfolgreich gewesen.

Die hessische Polizei war mit hoher Präsenz auf dem Hessentag vertreten und für viele Besucherinnen und Besucher der erste Ansprechpartner. Sei es auf der extra für den Hessentag eingerichteten Hessentagswache, im Polizeibistro oder auf der Blaulichtmeile - die Polizistinnen und Polizisten zeigten sich jederzeit bürgernah. Auch die Feuerwehr und Rettungsdienste haben sich freundlich und höchst professionell auf dem Hessentag präsentiert. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Menschen gesorgt haben und damit zum Erfolg des Hessentags beigetragen haben.

Insbesondere möchte ich auch die gute Zusammenarbeit der Stadt mit den Sicherheitskräften hervorheben. Die Hessentagswache war hervorragend in den Örtlichkeiten der Stadt untergebracht und konnte im Notfall unmittelbar ausrücken. Insgesamt bleibt der 62. Hessentag als friedliches und stimmungsvolles Landesfest in bester Erinnerung.

Hessen hat mit dem Hessentag in Bad Vilbel erneut unter Beweis gestellt, dass große Veranstaltungen bei uns sicher und friedlich stattfinden können. Hessen wird durch Menschen geprägt, die fröhlich und friedlich feiern. Darüber hinaus ist auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in unserem Bundesland immer Verlass. Das ist eine gute Basis für viele weitere Feste, die in den nächsten Sommerwochen in Hessen anstehen."

Polizei zieht positive Bilanz

Während des zehntägigen Landesfests hat die Polizei 34 Strafanzeigen aufgenommen, die in Verbindung mit dem Hessentag stehen. Es handelt sich im Wesentlichen um Eigentumsdelikte und Körperverletzungen. Auch drei tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte sind Teil der Bilanz, insgesamt erlitten dabei sieben Polizistinnen und Polizisten leichte Verletzungen. Alle betroffenen Beamtinnen und Beamten sind wieder im Dienst.

Dennoch ist Thorsten Fleischer, Leitender Polizeidirektor und Gesamteinsatzleiter der Polizei beim Hessentag, zufrieden mit dem Verlauf: "Bei über einer Million Besucherinnen und Besuchern und einer geringen Zahl an Straftaten sind wir als Polizei mit dem friedlichen Verlauf sehr zufrieden. Unsere intensive Vorbereitung hat sich ausgezahlt, unser Einsatzkonzept hat gegriffen. Ich freue mich, dass meine Kolleginnen und Kollegen mehr mit der Hitze, als mit allem anderen, zu kämpfen hatten."

Auch Polizeipräsident Torsten Krückemeier zeigt sich nach dem Einsatz sehr zufrieden. Er ist dabei auch stolz auf das Geleistete: "Ich war selbst bei so manchem Hessentag im Einsatz. Ich weiß, was diese Einsätze den Kolleginnen und Kollegen, auch aufgrund der teilweise hohen Temperaturen, abverlangen, denn der normale, tägliche Dienst abseits des Hessentags läuft ja auch weiter. Es kommt dadurch zu einer zusätzlichen Belastung für die Einsatzkräfte und die Bediensteten, die den Regeldienst aufrechterhalten. Ich habe dennoch eine zuvorkommende, bürgernahe und freundliche Polizei auf dem Hessentag erleben dürfen. Uns haben zudem viele Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die das Auftreten der Polizei ausdrücklich loben. Das macht mich stolz und zeigt mir, dass wir in der Bevölkerung weiterhin ein hohes Ansehen genießen. Einsatzkräfte verdienen Respekt, den man sich auch erarbeiten muss. Aus meiner Sicht haben wir durch unser hochprofessionelles Auftreten ein Stück weit dazu beigetragen", so der Behördenleiter.

Pierre Gath, Pressesprecher, Polizeipräsidium Mittelhessen

Adina Murrer, Pressesprecherin , Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, Leiterin Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ministerbüro

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell