POL-WE: + Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß + Beim Einkauf beklaut + Motorrad gestohlen und angezündet + Klassenräume durchsucht + Versuchter Einbruch in Grundschule + Seitenscheibe eingeschlagen +

Friedberg (ots)

Wölfersheim: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Ein 50-jähriger Mann aus Hungen war am Sonntagabend (22.06.2025) gegen 18:45 Uhr mit seinem Mazda CX-60 auf der B 455 aus Richtung Wölfersheim kommend in Fahrtrichtung Berstadt unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer langgezogenen Linkskurve auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden VW Polo eines 34-jährigen Neu-Isenburgers. Eine 24-jährige Frau aus Nidda, die sich mit ihrem Golf hinter dem Polo befand, konnte ausweichen. Ihr Fahrzeug wurde jedoch durch herumfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Der Mazda-Fahrer und der Fahrzeugführer des Polos trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Die 21-jährige Beifahrerin im VW Polo erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Zur genauen Sachschadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Die B 455 war während des Einsatzes im Bereich Berstadt für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt.

Butzbach: Beim Einkauf beklaut

Während des Einkaufs in einem Markt in der Philipp-Reis-Straße in Butzbach sprach eine unbekannte Frau am Freitagabend (20.06.2025) eine 75-jährige Dame aus Langgöns an. Die Frau verwickelte die Rentnerin in ein Gespräch. Währenddessen griff eine unbekannte Person in die Handtasche der Langgönserin und entnahm unbemerkt deren Portemonnaie. Beschrieben wird die Unbekannte als circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, mit normaler Figur und dunklerem Teint. Sie hatte schwarze Haare, ein breites Gesicht und trug ein schwarzes Kleid. Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist am Freitagabend zwischen 19:55 Uhr und 20:40 Uhr im Bereich des Einkaufsmarktes in der Philipp-Reis-Straße die beschriebene Frau aufgefallen? Wer kann Hinweise auf eine Person geben, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät dazu, Geld und Wertgegenstände immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Legen Sie ihre Geldbörse nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Münzenberg: Motorrad gestohlen und angezündet

Drei Diebe stahlen am frühen Samstagmorgen (21.06.2025) im Tannenweg in Gambach ein Leichtkraftrad der Marke Honda. Die weiße Maschine vom Typ XLR 125 R war in Höhe der Hausnummer 4 auf der Straße abgestellt. Am Morgen fanden Zeugen das Leichtkraftrad ausgebrannt in einem Feldweg von der Ricarda-Huch-Straße / Ober-Hörgerner-Straße kommend in Richtung Wasserhäuschen. Die Tat ereignete sich zwischen 03:25 Uhr und 05:00 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit drei Unbekannte mit dem weißen Leichtkraftrad aufgefallen sind oder die das brennende Fahrzeug im Feldweg festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Butzbach zu melden (Tel.: 06033 70430).

Bad Nauheim: Klassenräume durchsucht

Im Laufe des verlängerten Wochenendes beschädigten Einbrecher mehrere Fenster der Solgrabenschule und verschafften sich so Zutritt zu Klassenräumen. In den Räumen brachen sie mehrere Schränke auf und ließen unter anderem eine Kamera mitgehen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch (18.06.2025), 17:00 Uhr bis Montag (23.06.2025), 07:30 Uhr. Die Polizei in Friedberg erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Münzenberg: Versuchter Einbruch in Grundschule

Unbekannte versuchten in der Zeit von Mittwoch (18.06.2025), 15:00 Uhr bis Freitag (20.06.2025), 10:00 Uhr in die Grundschule im Bellersheimer Weg in Münzenberg einzudringen. Hierbei beschädigten sie eine Tür erheblich, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Täter bleiben nach derzeitigem Stand ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06033 70430 an die Butzbacher Polizei zu wenden.

Bad Vilbel: Seitenscheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe eines roten Chevrolet Orlando schlug ein Dieb am Montag in Gronau ein. In der Zeit von Mitternacht bis 08:20 Uhr griff sich der Täter in der Hauptstraße einen Rucksack, der auf dem Beifahrersitz lag. Die Polizei in Bad Vilbel erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06101 54600). Die Polizei empfiehlt, keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen. Von außen offensichtliche Gegenstände können Anreize für Langfinger sein.

Butzbach: Lack zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (19.06.2025), 20:00 Uhr und Freitag (20.06.2025), 12:30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter in Butzbach einen schwarzen Toyota Auris. Das Fahrzeug parkte "An der Koppelwiese" in Höhe der Hausnummer 7. In Griedel beschädigte ein Vandale den Lack eines roten Renault Koleos. Tatzeit war hier Donnerstag (19.06.2025), 18:00 Uhr bis Samstag (21.06.2025), 10:00 Uhr. Die Tat ereignete sich in der "Alte Hauptstraße". Hinweise nimmt die Butzbacher Polizei unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Büdingen: Opel beschädigt

Den Lack eines grauen Opel Corsa beschädigte ein Unbekannter zwischen Freitag (20.06.2025), 21:00 Uhr und Samstag (21.06.2025), 07:30 Uhr. Der Opel war in dieser Zeit "An der Fahrbach" in Büdingen abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Gedern: Gegen Zaun gefahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr zwischen Donnerstag (19.06.2025), 20:00 Uhr und Freitag (20.06.2025), 09:15 Uhr mit seinem Fahrzeug im Lärchenweg in Gedern in Richtung Weningser Straße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Danach flüchtete er vom Unfallort. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06042 96480 an die Polizeistation Büdingen zu wenden.

