Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 und 21.00 Uhr in zwei, in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Wohnhäuser ein. In beiden Fällen schlugen sie die Glasscheiben der Terrassentüren ein und verschafften sich so Zutritt zu den Gebäuden. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Herrenuhr in derzeit noch nicht bekanntem Wert. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, ihre Feststellungen der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 005231 - 6090 mitzuteilen.

