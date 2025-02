Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Wohnhaus

(LW) Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 17.45 und 20.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Unter der Jugendherberge" ein. Mittels eines Werkzeuges hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck und Wertsachen in unbekanntem Wert. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

