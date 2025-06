Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rollerdiebe am Werk

Friedberg (ots)

Bad Vilbel - Rollerdiebe am Werk

Durch Geräusche wurde eine Zeugin auf zwei mutmaßliche Rollerdiebe aufmerksam.

Diese hatten sich in der vergangenen Nacht (24.06.2025), gegen 00:20 Uhr, an einem Piaggio Roller in der Carl-Schutz-Straße zu schaffen gemacht. Sie hatten bereits das Zündschloss der roten Vespa ausgebaut, offenbar um den Roller zu entriegeln.

Als die Diebe die Zeugin bemerkten flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Sportplatz.

Wem sind die beiden Diebe aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell