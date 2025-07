Gangelt (ots) - Aus einer Supermarktfiliale an der Sittarder Straße stahlen drei unbekannte Tatverdächtige Tabakwaren. Die Männer drangen am 17. Juli (Donnerstag) gegen 1.38 Uhr gewaltsam in das Geschäft ein. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch in einen Supermarkt in Erkelenz gibt, über den wir ebenfalls in diesem PB berichten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: ...

mehr