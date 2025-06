POL-WHV: Warnung vor betrügerischen Spendenaufrufen im Internet

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 23.06.2025, gegen 09:35 Uhr, wurde in der Gökerstraße in Wilhelmshaven ein 4-jähriger Junge allein auf dem Gehweg festgestellt. Ein aufmerksame 41-jährige Passantin bemerkte das Kind und sprach es an. Der Junge gab an, von Zuhause weggelaufen zu sein, während sich seine Aufsichtsperson im Badezimmer befand. Die Passantin ...

mehr