POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn Baustellencontainer aufgebrochen -Zeugenaufruf

Tiefenbronn (ots) - Zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses kam es am Freitagvormittag (30.05.2025) in Mühlhausen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 11 Uhr zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Bergstraße in Mühlhausen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im ...

