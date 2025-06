Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker-Mühlhausen an der Enz: Pkw prallt auf Baum - Unfallbeteiligter verstirbt

Mühlacker (ots)

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntag, 01.06.2025, gegen 09:25 Uhr aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 4505 bei Mühlhausen an der Enz alarmiert. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 60-jähriger Lenker eines Pkw BMW die Kreisstraße von Lomersheim kommend in Richtung Mühlhausen. Ungefähr 250 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrzeuglenker mit technischen Mitteln bergen. Der Fahrer wurde an der Unfallstelle reanimiert und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst unverzüglich in eine nahegelegene Klinik verbracht wo er trotz aller Bemühungen verstarb. Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn der Verkehrspolizei Pforzheim übernahm die Sachbearbeitung des Unfalls und wurde durch Beamte des Polizeireviers Mühlacker bei der Unfallaufnahme unterstützt. Neben starken Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Bergung des Unfallbeteiligten, die Unfallaufnahme und anschließender Aufräumungsarbeiten war die Kreisstraße bis gegen 12:30 Uhr vollständig gesperrt.

