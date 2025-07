Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Reinigungskraft entwendet Bargeld

Zeugensuche

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unter dem Vorwand Putztätigkeiten anbieten zu wollen, ließ eine 84-jährige Heinsbergerin am Mittwoch, 16. Juli, eine Unbekannte in ihr Haus an der Graf-von Galen-Straße. Nach einer Ablenkung entwendete diese Bargeld aus der Geldbörse der 84-Jährigen. Die Tatverdächtige war 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 155 und 160 Zentimeter groß. Sie hatte schulterlange dunkelbraune Haare und einen osteuropäischen Akzent. Bekleidet war die Tatverdächtige mit unter anderem mit einem braunen T-Shirt und einer dunklen Strickjacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Frau machen können oder etwas beobachtet haben, das mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnte. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell