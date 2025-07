Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Ein 72-Jähriger Hückelhovener befuhr in seiner Funktion als Jagdausübungsberechtigter am Montag, 7. Juli, gegen 11.40 Uhr, einen Feldweg an der Straße Kapbusch und bemerkte dort einen unberechtigten Fahrzeugführer. Es kam zunächst zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Als der 72-Jährige seinen Dienstausweis vorzeigen wollte, fuhr der Unbekannte an und rollte dabei über dessen Fußspitze. Zudem verletzte sich der 72-Jährige Jagdpächter an der Schulter. Der unbekannte Fahrer war etwa 70 Jahre alt, hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug eventuell eine Brille. Sein Beifahrer war zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkelhäutig. Beide waren in einem schwarzen Pkw mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können oder etwas beobachtet haben, das mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnte. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

