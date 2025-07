POL-MFR: (709) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 12.07.2025

Großenseebach (ots) - Bereits in der Nacht von 26.06.2025 (Donnerstag) auf 27.06.2025 (Freitag) wurde eine junge Frau in Großenseebach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) Opfer eines Sexualdelikts. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. Die Geschädigte stieg gegen 00:55 Uhr in den Bus der Linie 202, welcher am Hugenottenplatz in Erlangen startete ...

mehr