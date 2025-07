Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (706) Sexualdelikt in Großenseebach - Zeugen dringend gesucht

Großenseebach (ots)

Bereits in der Nacht von 26.06.2025 (Donnerstag) auf 27.06.2025 (Freitag) wurde eine junge Frau in Großenseebach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) Opfer eines Sexualdelikts. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Geschädigte stieg gegen 00:55 Uhr in den Bus der Linie 202, welcher am Hugenottenplatz in Erlangen startete und in Richtung Weisendorf fuhr.

Bereits im Bus fiel ihr ein Mann auf, der ebenfalls Fahrgast war.

Gegen 01:16 Uhr stieg die junge Frau an der Haltestelle "Sportplatz Großenseebach" aus dem Bus aus und lief auf folgender Strecke weiter:

- südliche Richtung in den Hannberger Weg - abgebogen nach rechts in die Hauptstraße (St 2259) - Haupstraße in westlicher Richtung auf dem rechten Gehweg - Überqueren der Hauptstraße um die Straßenseite zu wechseln

Auf Höhe der Einmündung zur Schulstraße befindet sich ein Unterstand (in der Nähe eines Brunnens, zwischen Hauptstraße und Seebach). Hier griff sie der Mann aus dem Bus, welcher ihr gefolgt sein muss, unvermittelt an, drängte sie in einen Unterstand und missbrauchte sie. Als Stimmen von der Haupstraße her zu vernehmen waren, ließ der Täter von der Geschädigten ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Mannes:

ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Bierbauch, Glatze mit nachwachsenden hellen Stoppeln. Er war bekleidet mit einem karierten Hemd (ähnlich Trachtenhemd, evtl. rot). Er hatte eine helle Hautfarbe, war dem Anschein nach Deutscher.

Die junge Frau ging im Anschluss an die Tat nach Hause und versuchte, dass Erlebte zu verdrängen. Nachdem sie sich einer Vertrauensperson gegenüber geöffnet hatte, erstattete sie am Dienstag (08.07.2025) Anzeige.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen.

Personen, die ebenfalls in dem Bus der Linie 202 - aus Erlangen kommend in Richtung Weisendorf - gefahren sind. Der Bus startete gegen 00:55 Uhr am Hugenottenplatz. Es handelte sich um die letzte Fahrt der Linie 202 in dieser Nacht.

Personen, die sich in der Zeit von 01:15 Uhr bis 02:30 Uhr in Großenseebach aufhielten.

Personen, die in der Zeit von ca. 01:20 Uhr bis 01:45 Uhr an der Haupstraße/Schulstraße vorbeigelaufen sind.

Person, die einen Mann mit der genannten Beschreibung wahrgenommen haben oder jemanden kennen, auf den die Beschreibung zutrifft.

Personen, die eventuell in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Großenseebach und Umgebung einen Anhalter mitgenommen haben.

Hinweise sind bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu richten.

erstellt durch:

Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell