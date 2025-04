Polizei Aachen

POL-AC: Nach Hinweis: Diebesgut in Wohnung sichergestellt

Aachen (ots)

Am Freitagabend (18.04.2025) sind in einer Wohnung in Aachen unter anderem mehrere hochwertige Fahrräder sichergestellt worden.

Nach einem Hinweis hielten Einsatzkräfte der Polizei Aachen gegen 22 Uhr im Beisein des Bewohners Nachschau in seiner Wohnung im Aachener Stadtteil Forst. Dort fanden sie neun hochwertige E-Bikes mit einem Gesamtwert von circa 30.000 Euro. Alle Räder wurden sichergestellt, da es sich sehr wahrscheinlich um Diebesgut handelt. In der Wohnung wurden außerdem mehrere Parfumflaschen und Bargeld sichergestellt, dessen Herkunft nicht geklärt werden konnte. Auch hierbei könnte es sich um Diebesgut handeln.

Gegen den Wohnungsnutzer wird nun wegen gewerbsmäßiger Hehlerei ermittelt. Die EG Bike & City der Polizei Aachen sichtet das Diebesgut derzeit, um die Gegenstände konkreten Straftaten zuordnen zu können. Nach aktuellem Stand ist dies bereits teilweise erfolgreich gewesen, vor allem aufgrund der guten Zusammenarbeit mit örtlichen Fahrradgeschäften.

Die Polizei Aachen bedankt sich für den Hinweis und ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger bei Verdachtsmomenten die Polizei zu rufen und sich als Zeugin oder Zeuge zu melden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell