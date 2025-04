Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall in der Eifel

Monschau (ots)

Am Samstag (19.04.2025), gegen 16:55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B399 und B258 zwischen Monschau, Höfen und Kalterherberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jährige Motorradfahrer befuhr mit zwei weiteren Motorradfahrern die Monschauer Straße (B399) aus Richtung Kalterherberg kommend in Fahrtrichtung Monschau. Unmittelbar vor der Kreuzung B399/B258 touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache eines der beiden anderen Motorräder. Durch den Kontakt verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte vor der Kreuzung nicht mehr anhalten. Dadurch kollidierte er mit der von links kommenden 85-jährigen Autofahrerin. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin und der andere Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Die beiden beschädigten Motorräder und das Auto wurden abgeschleppt. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat nun ein Gutachten veranlasst, um den genauen Unfallhergang zu klären. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf wurde für die Unfallaufnahme angefordert und übernahm vor Ort die Sicherung der Unfallspuren. (gw)

